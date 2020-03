Es wird spannend: Am Samstag läuft die erste Liveshow der diesjährigen DSDS-Staffel. Die Juroren Dieter Bohlen (66), Pietro Lombardi (27), Oana Nechiti (32) und Xavier Naidoo (48) haben sieben Nachwuchstalente gefunden, die sie auf die große Bühne schicken. Ramon, Ricardo, Paulina, Joshua, Marcio, Chiara und Lydia haben damit die Chance, Deutschlands nächster Superstar zu werden. Oft ist das nicht nur eine Frage des Talents, sondern auch des passenden Songs. Und mit diesen Hits wollen die Nachwuchstalente Jury und Zuschauer von sich überzeugen!

Eine Sache steht auf jeden Fall schon fest: Das Publikum darf sich auf einen bunten Musik-Mix freuen. Für Schlagerfans bieten Paulina und Ramon etwas, denn sie singen "Hundert Prozent" von Helene Fischer (35) beziehungsweise "Mandy" von Karel Gott (✝80). Ruhige Pop-Töne schlagen Ricardo mit "There's Nothing Holding Me Back" von Shawn Mendes (21) und Marcio mit "7 Years" von Lukas Graham an. Party-Stimmung könnte bei Chiara, Joshua und Lydia aufkommen: Sie performen "In Your Eyes" von Robin Schulz (32) feat. Alida, "Sex On Fire" von Kings of Leon und "Like A Prayer" von Madonna (61).

Dieses Jahr gilt in den Liveshows außerdem eine neue Regel: Die Juroren können Einfluss auf das Voting-Ergebnis nehmen! Jedes Jury-Mitglied wird in den Liveshows eine goldene CD auf dem Pult stehen haben, die jeweils fünf Prozent Stimmanteil symbolisiert. Im Anschluss werden die Jurorenprozente mit dem Voting-Ergebnis der Zuschauer verrechnet. Diese Neuerung gilt allerdings nur für die ersten drei Shows – aber nicht fürs Finale.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidaten 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Oana Nechiti, Pietro Lombardi, Xavier Naidoo und Dieter Bohlen im finalen DSDS-Recall 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de