Jetzt spricht sie Klartext! Claudia Norberg (49) musste sich vor Kurzem schwere Vorwürfe von ihrem Ex-Mann Michael Wendler (47) gefallen lassen: Dieser sagte, dass er die Befürchtung habe, Claudia würde aus Eifersucht auf seine neue Beziehung zu Laura Müller (19) die Scheidung platzen lassen. Dazu kam es aber nicht – die Ex-Partner sind seit Ende Februar offiziell geschiedene Leute. Und gegenüber Promiflash machte Claudia deutlich: Sie hatte nie vor, den Scheidungsprozess zu sabotieren!

"Von dieser Unterstellung möchte ich mich distanzieren. Diese Schlagzeile ist unrichtig und entspricht in keinster Weise der Wahrheit", sagte sie im Interview. Dass sich die Scheidung verzögert habe, habe einen ganz einfachen Grund: Michael und sie seien nie gleichzeitig in Amerika gewesen, als die vom Gericht angeordneten Besprechungstermine waren. "Aber jetzt hat es geklappt und wir waren am 26.02.2020 – am Geburtstag unserer Tochter – mit unseren Anwälten bei einem Besprechungstermin und haben alles geregelt", führte sie weiter aus. Sie wünsche Michael wirklich von Herzen alles Gute und dass er glücklich sei. Das habe sie sich immer für ihn gewünscht.

Trotzdem sei sie nach der Scheidung traurig. "Unsere Ehe sollte eigentlich für die Ewigkeit sein, in guten wie in schlechten Zeiten, egal was kommt. Daran haben wir uns ja auch fast 30 Jahre lang gehalten", erzählte sie im Gespräch mit Promiflash. Sie bezeichne die Ehe auch nicht als gescheitert, sie habe nur nicht bis zum Ende gehalten.

Anzeige

ActionPress Claudia Norberg im September 2019

Anzeige

lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, 2019

Anzeige

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Claudia Norberg bei der "Tanz der Vampire - Das Musical"-Premiere in Oberhausen, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de