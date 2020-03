Endlich wurde eines der größten Geheimnisse der neuen The Masked Singer-Staffel gelüftet! Am 10. März geht die verrückte Gesangsrateshow in Deutschland in die zweite Runde. Erst vor Kurzem wurden die zehn neuen Kostüme, in denen zehn Promis stecken, der Öffentlichkeit vorgestellt. Einige könnten dabei nicht kreativer oder süßer sein. Doch welches "The Masked Singer"-Outfit findet ihr vorab schon am besten?

In diesem Jahr stechen die Looks vor allem wieder durch ihre liebevollen Details und extravaganten Accessoires heraus. Dabei dürften der Wuschel, das Faultier und der Hase dem Zuschauerliebling aus dem Vorjahr, Monsterchen, ordentlich Konkurrenz in Sachen Niedlichkeit machen. Vom Coolness-Faktor her werden dieses Mal vor allem die Kakerlake mit ihrem plüschigen Mantel, der ziemlich edle Dalmatiner und das schillernde Chamäleon den Zuschauern ins Auge springen.

Im vergangenen Jahr war der Kudu mit seinem Kostüm wohl am furchteinflößendsten – diesen Part dürfte in der kommenden Staffel der Drache übernehmen, mit seinen Hörnern und der schuppigen Rüstung. Nicht zu verachten sind aber auch die Fledermaus, der Roboter und die Göttin. Welches der zehn "The Masked Singer"-Kostüme ist euer Favorit? Stimmt in der Umfrage ab!

ProSieben/Willi Weber Der Wuschel bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Das Drachenkostüm bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Die Göttin bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Der "The Masked Singer"-Hase

ProSieben/Willi Weber Der Dalmatiner bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Der "The Masked Singer"-Roboter

ProSieben/Jens Hartmann Das "The Masked Singer"-Chamäleon

ProSieben/Willi Weber Das "The Masked Singer"-Faultier

ProSieben/Willi Weber Die "The Masked Singer"-Fledermaus

ProSieben/Willi Weber Das Kakerlakenkostüm bei "The Masked Singer"



