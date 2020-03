Trauert Claudia Norberg (49) ihrer Ehe mit Michael Wendler (47) hinterher? Seit mehr als einem Jahr ist der Schlagersänger offiziell mit seiner neuen Freundin Laura Müller (19) liiert. Ende Februar soll es allerdings noch mal zu einem Treffen mit Claudia gekommen sein: Das einstige Paar unterschrieb seine Scheidungspapiere. Im Interview mit Promiflash verriet die 49-Jährige, wie es ihr nach dem endgültigen Schlussstrich der Beziehung geht.

"Natürlich ist das etwas Trauriges. Unsere Ehe sollte eigentlich für die Ewigkeit sein, in guten wie in schlechten Zeiten, egal was kommt", erklärte Claudia gegenüber Promiflash. Im Rückblick auf nahezu 30 gemeinsame Jahre betrachte die Blondine ihre Ehe mit Michael allerdings nicht als gescheitert. "Unsere Ehe hat nur leider nicht bis zu unserem Lebensende gehalten und das ist daher für mich kein Grund zur Freude", stellte die Mutter der 18-jährigen Adeline klar.

Mit dem Unterzeichnen der Scheidungspapiere verliert Claudia auch ihr Wohnrecht in der Wendler-Villa in Florida. Offiziell dürfte sie dort noch bis zum 21. Mai unter einem Dach mit ihrer Tochter, dem "Egal"-Interpreten und seiner Liebsten wohnen. Doch die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin möchte eine eigene Wohnung in der Nähe ihres Nachwuchses suchen.

Anzeige

Timm/face to face/ActionPress Claudia Norberg und Michael Wendler beim smago! Award 2014 in Berlin

Anzeige

ActionPress Claudia Norberg bei der Premiere des Musicals "Mamma Mia!" in Berlin

Anzeige

Instagram / claudia_wendler_ Claudia und Adeline Norberg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de