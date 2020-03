Gehen die vergebenen Damen bei Temptation Island in den kommenden Folgen genauso ran? Seit rund einer Woche flimmert die zweite Staffel der Fremdflirtshow über die Fernsehschirme – und schon in der allerersten Folge ging es heiß her, zumindest bei den vergebenen Kerlen! Während deren Freundinnen noch behutsam die Single-Männer in ihrer Villa beschnupperten, gingen sie richtig ab. Allen voran Calvin Kleinen und Till Adam: Die zwei Schwerenöter vergnügten sich mit ein paar Solo-Ladys im Whirlpool. Ob ihre Partnerinnen vor lauter Eifersucht bald nachlegen? Promiflash hat die Vorjahreskandidaten Lena Schiwiora und Robin Riebling um eine Einschätzung gebeten.

Brustküsse, Pokneifer und Zehgenuckel – die vergebenen Damen Pia Peukmann, Michelle Daniaux, Hanna Annika und Siria Campanozzi hätte so einiges aufzuholen, wenn sie es ihren Freunden gleichtun wollen! So richtig trauen Lena und Robin das den meisten aber nicht zu – mit Ausnahme von Michelle: "Ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich dort auf etwas einlassen wird, weil sie in dem Moment nicht an Mateo denkt. Vielleicht ist er auch nicht so ihr Traumtyp, wenn die schon so lange zusammen und noch so jung sind", vermutete Robin im Gespräch mit Promiflash. Obwohl die Blondine gerade einmal 21 Jahre ist, sind die beiden schon seit vier Jahren ein Paar.

Für Lena ist es immer noch unbegreiflich, wie sich Calvin in der ersten Ausgabe verhalten hat. Anstelle von Calvins Freundin Pia Peukmann hätte sie ihm gehörig eine gescheuert, wie sie im Promiflash-Interview verriet. Bei Tills Aktion fehlen ihr allerdings komplett die Worte, da er tatsächlich eine der Single-Damen mit in seine Suite nahm: "Da hofft man einfach nur, dass die Hanna und der Till danach nicht mehr zusammen sind", erklärte sie.

Alle Infos zu "Temptation Island - Versuchung im Paradies " bei TVNOW.

