Spannende Quoten-Rettungsaktion bei Big Brother! Gestern öffnete der große Bruder seine Pforten für bekannte Gesichter. So zogen unter anderem Der Bachelor-Babe Jade Übach und Die Bachelorette-Schnuckel Serkan Yavuz (26) ein. Die zwei ehemaligen Rosen-Sammler knutschten bereits im Folgeformat Bachelor in Paradise miteinander herum. Könnte das wieder passieren, obwohl Serkan mittlerweile mit Carina Spack liiert ist? Promiflash hat bei Jades Kumpel Rafi Rachek (30) nachgefragt.

Nachdem Carina via Instagram klar zum Ausdruck gebracht hatte, dass ihr Serkans Reunion mit Jade nicht schmeckt ("Ihr ist alles zuzutrauen"), schoss Rafi im Gespräch mit Promiflash zurück: "Jade steht auf Männer, die auch mal auf den Tisch hauen und sich nicht von Frauen verbiegen lassen, außerdem geht sie an nichts ran, wo Carinas Bakterien dran waren." Für den Sport-Liebhaber ist der Jade-Serkan-Zug abgefahren. Trotzdem würde Rafi Serkan wünschen, dass der Regensburger in dem Haus eine passende Frau kennenlernt: "Ich hoffe, er schnappt sich da drin eine andere und löst sich von Fräulein Spack."

Diese harten Worte dürften bei Carina und Serkan wenig Gehör finden. Das "Bachelor in Paradise"-Paar ist guter Dinge, diese Herausforderung zu überstehen: "Und natürlich finde ich das nicht gerade toll, aber ich vertraue Serkan und weiß, dass er nichts machen wird. Ihr ist alles zuzutrauen, aber ich weiß, dass er nichts machen wird", erklärte sie ihren Followern.

Instagram / jadebritani Jade Übach, "Big Brother"-Kandidatin

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack, März 2020

Frederic Kern / Future Image/ ActionPress Rafi Rachek im November 2019

