Nathalie Bleicher-Woth (23), vielen bekannt als Kim von Berlin - Tag & Nacht, fällt vor allem durch ihre fesselnde Ausstrahlung auf, mit der sie so manchen Kerlen und Mädels den Kopf verdreht. Die Schauspielerin steht zu ihrer Vorliebe für Verschönerungen beim Doc, Make-up und Co. Dass das auch mal kräftig schiefgehen kann, hat sie Promiflash verraten: Das sind Nathalies allerschlimmste Schmink-Fauxpas!

Miss Lashes in Berlin bietet die perfekte Location zum Beauty-Talk mit der sexy Seriendarstellerin, denn schon früh in ihrer Jugend fing sie an, sich um ihr Aussehen zu kümmern und zu schminken. Doch das ist ihr heute superpeinlich, schließlich ging das ganz schön in die Hose: "Ich habe mich wirklich sehr schlimm geschminkt." Doch was genau war so schrecklich? "Ich habe ganz dunkles Puder, Bronzer, genommen und habe das als Make-up benutzt. Das heißt: Mein Gesicht war wirklich richtig, richtig, richtig dunkelbraun und mein Hals weiß und ich fand das schön."

Das war aber noch lange nicht alles: "Ich hatte einen blauen Kajal und habe damit wirklich mein komplettes Auge umrandet." Damals habe es ihr gefallen, doch heute sagt sie: "Das würde ich niemals mehr machen, nicht mal zu Fasching."

Anzeige

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth im Februar 2020

Anzeige

Nathalie Bleicher-Woth Schauspielerin Nathalie Bleicher-Woth, 2020

Anzeige

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de