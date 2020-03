Bekommt die DSDS-Jury jetzt neuen Zuwachs? Es ging alles Schlag auf Schlag: Nachdem im Netz ein Video die Runde gemacht hatte, indem Xavier Naidoo (48) einen Song singt, der umstrittene Zeilen beinhaltete, machte RTL kurzen Prozess: Sie strichen dem Sänger seinen Platz am Juroren-Pult der beliebten Castingshow. Die anstehende Live-Show wird ohne ihn stattfinden: Doch wird sein Platz neben Dieter Bohlen (66), Pietro Lombardi (27) und Oana Nechiti (32) nun neu belegt?

Die Top-7-Kandidaten werden am kommenden Samstag erstmals live vor Publikum singen und anschließend ebenfalls in Echtzeit von der Jury bewertet. Ein Urteil von Xavier werden sie sich dabei nicht einholen können – und allgemein müssen sich die Nachwuchstalente jetzt wohl mit weniger Kritik zum Auftritt zufriedengeben. "Wir werden an diesem Samstag erstmal mit den drei verbliebenen Juroren in die Liveshows gehen", erklärte RTL-Sprecherin Anke Eickmeyer gegenüber Bild.

Xaiver wurde aufgrund seines Liedes Rassismus vorgeworfen. Der Sänger betonte zwar kurze Zeit später auf Facebook, dass sein kritisierter Text schlichtweg falsch interpretiert wurde. Auf eine Anfrage von RTL, sich offiziell und öffentlich im TV zu erklären, reagierte er aber nicht – der Grund, warum der Sender die radikalen Konsequenzen zog.

Getty Images Xavier Naidoo bei "Deutschland sucht den Superstar" 2019

TV NOW/ Stefan Gregorowius Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

MG RTL D / Stefan Gregorowius Xavier Naidoo bei DSDS

