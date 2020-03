Julia F. (20) zeigte sich ihrem Liebsten ohne Fake-Haar! Im Alter von zehn Jahren erhielt das Model die Diagnose, unter der Autoimmunkrankheit Alopecia zu leiden. Deshalb ist an ihrem ganze Körper kein einziges Haar zu finden. Bei Germany's next Topmodel schreitet die 20-Jährige häufig mit Glatze über den Laufsteg. Ihr Freund aber hat sie bis vor Kurzem nur mit Perücke zu Gesicht bekommen. Im Promiflash-Interview verriet die Beauty, wie er darauf reagiert hat, als er sie zum ersten Mal ohne Haarteil gesehen hat!

Die Schweinfurterin wollte nicht, dass ihr Partner sie zeitgleich mit Millionen anderen Zuschauern so zu sehen bekommt. Deshalb präsentierte sich Julia ihrem Liebsten ohne ihre falsche Haarpracht, noch bevor die erste Folge der Castingshow im TV lief. Für das Paar war dies ein ganz besonderer Moment. "Also, er hat total cool reagiert und hat gar nicht so ein großes Ding drum gemacht", verriet die Laufstegschönheit gegenüber Promiflash am Rande der Filmpremiere zu "9 Tage wach" in Berlin.

In der Sendung wollte Julia direkt mit offenen Karten spielen und die Auswirkungen ihrer Erkrankung nicht unter einer Perücke verstecken. Inzwischen wird die Tattoo-Liebhaberin sogar von Passanten auf der Straße entdeckt: "Ich denke, bei mir muss man zweimal hinschauen, aber ich wurde jetzt schon öfter mal angesprochen", freute sie sich über die positive Resonanz.

