Lukas Podolski (34) ist total vernarrt in seine Tochter. Der Fußballstar veröffentlicht im Netz immer wieder Fotos von seinen beiden Kindern Louis und Maya und zeigt seinen Fans, wie stolz er auf seinen Nachwuchs ist. Auch wenn die Gesichter seiner Kinder auf den Fotos nicht zu sehen sind, so bekommt seine Community doch einen Einblick in das Familienleben des Sportlers. Ein neues Bild zeigt Poldi nun mit seiner Tochter kuschelnd auf einem Sofa. Dabei küsst er Maya auf den Mund.

Den Instagram-Post kommentierte der Kicker mit einem Kuss-Emoji und den Hashtags #daddy, #maya und #love. Vater und Tochter sind dabei völlig in ihrer Welt versunken und zeigen einander, wie gern sie sich haben. Die Fans des ehemaligen Nationalspielers sind begeistert von dem seltenen Schnappschuss. "Wahre und einzigartige Liebe", schreibt ein Follower. Daneben tummeln sich zahlreiche Herz-Emojis in den Kommentaren.

Das Foto erinnert an einen Beitrag von David Beckham (44) und dessen Tochter Harper Seven (8) aus dem vergangenen Dezember. Immer wieder stellt der ehemalige englische Fußballspieler Kussbilder mit der Achtjährigen ins Netz. Dafür erntete der Mann von Victoria (45) bereits mehrfach heftige Kritik, denn viele halten die Geste für unangebracht. "So sollte man seine Tochter einfach nicht küssen", reagierten seine Fans damals.

Getty Images Lukas Podolski, Fußballer

Instagram / davidbeckham Harper Seven Beckham mit ihrem Vater David

Instagram / poldi_official Lukas Podolski mit seiner Tochter Maya

