Diesen Personen hatte Stefanie Heinzmann (31) von ihrer The Masked Singer-Teilnahme erzählt! Am Dienstag ist die beliebte Köstumshow in die zweite Runde gestartet. Erneut verbergen sich zehn Promis unter aufwendigen Verkleidungen und hoffen darauf, durch ihre Stimmen nicht erkannt zu werden. Stefanie konnte mit ihrer Performance jedoch nicht überzeugen. Die Zuschauer wollten, dass sie als erster Star ihre Maske wieder ablegt. Doch wie viele Menschen wussten im Vorfeld darüber Bescheid, dass die Sängerin der Dalmatiner ist?

Promiflash war bei der Pressekonferenz kurz nach Stefanies Exit anwesend. Auf die Frage, wie vielen sie von ihrer Teilnahme erzählt habe, entgegnete die Castingshow-Siegerin schmunzelnd: "Also, wie vielen verheimlicht: circa sieben Milliarden. Den restlichen vier hab ich es gesagt." Es sei immerhin das Ziel der Sendung, so wenigen Personen wie möglich davon zu erzählen.

Eine gute Sache sehe die Musikerin immerhin in ihrem frühen Ausscheiden. Sie bringt die Eingeweihten nicht in heikle Situationen: "Wenn jemand sie dann gefragt hätte: 'Sag mal, ist der Dalmatiner der Heinzer?' Dann hätten die ja lügen müssen und ich glaube, meine Freunde lügen sehr schlecht", erklärte Stefanie.

Getty Images Stefanie Heinzmann bei der 1Live Krone in Bochum

ProSieben/Willi Weber Der Dalmatiner bei "The Masked Singer"

Instagram / stiflti Sängerin Stefanie Heinzmann

