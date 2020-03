Wer holt sich wohl den goldenen Cupcake? Am Mittwoch wurden die Finalisten von Das große Promibacken erwählt – und dabei gab es eine Überraschung. Denn nach einem harten Back-Duell im Halbfinale musste kein Süßwaren-Enthusiast seine Schürze abgeben: Angelina Heger (28), Raphaël Vogt (44), Rebecca Mir (28) und Ross Antony (45) dürfen in der kommenden Woche um den Sieg backen. Doch welcher Promi-Bäcker hat die besten Chancen zu gewinnen? Die Promiflash-Leser haben einen Favoriten!

Wenn es nach den Promiflash-Usern geht, wird Ex-Bachelor-Kandidatin Angelina den goldenen Cupcake abstauben! In einer Umfrage (Stand: 12.05.2020, 19:00 Uhr, 8.232 Teilnehmer) sehen 52,1 Prozent der User die Bald-Mami auf der Poleposition. Die Brünette hat von der ersten Runde an stets konstant gute Backleistung gezeigt – ihr Ehrgeiz und die Liebe fürs Detail brachten ihr auch einige Male die rote Schürze ein. Ihrer Konkurrentin Rebecca rechnen die User allerdings auch gute Chancen aus – immerhin 23,5 Prozent denken, dass sie die Gewinner-Torte backen wird. Die Moderatorin begeisterte bisher mit ausgefallenen, verspielten und oft bunten Backwerken.

Für den Witz in der Back-Show sorgte bislang Ross – mit bunten Kopfbedeckungen aber auch viel Back-Talent hat er es ins Finale geschafft. Reicht es bei ihm auch für den Sieg? 18,1 Prozent der Promiflash-Leser würden ihm den goldenen Cupcake gönnen. Raphaël bildet bei den Usern das Schlusslicht. Ob er im Finale doch noch alle überraschen wird? Immerhin trifft er mit seinen Geschmackskompositionen stets den Geschmack der Jury!

