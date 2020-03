Germany's next Topmodel-Kandidatin Lucy wagt den letzten Schritt ihrer Geschlechtsangleichung! In der Castingshow spielte die Studentin vor ihren Mitstreiterinnen und Modelmama Heidi Klum (46) von Anfang an mit offenen Karten: Ihr fehle noch ein operativer Eingriff, um die Transformation vom Mann zur Frau abzuschließen – und der sei auch schon geplant. Im Interview mit Promiflash verrät die Transgender-Beauty jetzt den Zeitpunkt der Operation!

"Das ist dieses Jahr noch", verkündet Lucy freudestrahlend gegenüber Promiflash. Um sich für die nächsten Schritte vorzubereiten, habe die 21-Jährige bereits ein Beratungsgespräch bei einem Arzt. Ihre Eltern und ihr Partner seien allerdings nicht dabei gewesen. "Ich finde, bei so etwas sollte man sich von gar keinem anderen leiten lassen. Das ist meine eigene persönliche Entscheidung", meint das Nachwuchsmodel.

Für Lucy ist die Operation ein Muss: "Ich kann einfach nicht mehr so weiterleben." Ihr Freund hat zu dem Vorhaben der leidenschaftlichen Gamerin allerdings eine andere Meinung – er würde auch ohne die geplante OP an der Seite der gebürtigen Kasselerin bleiben.

Anzeige

Instagram / lucy.gntm2020.official Lucy, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2020

Anzeige

ActionPress GNTM-Lucy im März 2020

Anzeige

Instagram / lucy.gntm2020.official GNTM-Kandidatin Lucy und ihr Freund Mirko



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de