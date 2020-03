Welche Schritte zeigt Kathrin Menzinger (31) am liebsten auf dem Let's Dance-Parkett? Am kommenden Freitag geht das beliebte Glamour-Format schon in die dritte Entscheidungsshow. Woche für Woche müssen die Stars völlig unterschiedliche Standard- oder Lateintänze wie beispielsweise Cha-Cha-Cha, Wiener Walzer oder Tango zum Besten geben. Während das für die Kandidaten etwas völlig Neues ist, durchlebte Profi Kathrin die wilde Tanzreise schon einige Male. Doch hat sie eigentlich einen Lieblingstanz bei "Let's Dance"?

In ihrer Instagram-Story hatte die Sendungspartnerin von Tijan Njie (28) dazu aufgerufen, ihr munter Fragen zu schicken, die die Blondine dann ganz offen und ehrlich beantwortete. Klar, dass da Kathrins langjährige Show-Karriere absolut im Fokus stand. So hakte ein Follower direkt nach, zu welcher Tanzart die Frohnatur am liebsten die Hüften bewegt: "Ich mag wirklich alle Tänze. Es gibt keinen Tanz, den ich nicht mag. Ich finde, jeder Tanz hat etwas Schönes, etwas Besonderes", schwärmte die fünffache Weltmeisterin daraufhin. Anschließend wurde sie dann aber doch noch konkreter: "Wenn ich entscheiden müsste, wären es Rumba und Contemporary!"

Beide Tänze dürften ihr und ihrem Schützling noch in den nächsten Wochen bevorstehen. Bisher probierten sich Kathrin und Tijan lediglich an einem Tango und einem Cha-Cha-Cha – und das ziemlich erfolgreich. Bereits seit der Kennenlernshow ist der Alles was zählt-Schauspieler einer der absoluten Favoriten im Wettbewerb.

Getty Images Kathrin Menzinger und Tijan Njie, "Let's Dance"-Tanzpaar 2020

Instagram / kathrin_menzinger Kathrin Menzinger, Tänzerin

Getty Images Tijan Njie und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance" 2020

