Mit diesem Liebes-Aus hätten die Fans nicht gerechnet! Am Freitagabend schockte Charlotte Würdig (41) mit einem emotionalen Instagram-Statement ihre Fans: Die Moderatorin gab die Trennung von ihrem Ehemann Sido (39) bekannt! Die beiden hätten entschieden, ihr Leben nicht mehr als Liebespaar weiterzuführen – sondern nur noch als Eltern ihrer beiden gemeinsamen Söhne. Öffentliche Anzeichen für einen Bruch gab es keine – umso geschockter sind die Supporter der Noch-Eheleute!

In einer Promiflash-Umfrage (Stand: 13.03.2020, 22:11 Uhr, 4802 Teilnehmer) zeigten sich die Leser eindeutig komplett überrumpelt von der Nachricht. 96,1 Prozent der User hätten nicht mit der Trennung gerechnet – das Liebes-Aus haut die Fans komplett um! Schließlich sprach die Moderatorin im Januar noch in einem Interview über ihren Noch-Mann. Lediglich 3,9 Prozent der Umfrage-Teilnehmer gaben an, so etwas schon im Gefühl gehabt zu haben.

Sido selbst hat sich noch nicht zum Bruch mit Charlotte geäußert. Seine letzte Botschaft in seiner Instagram-Story war lediglich ein schwarzer Screen mit den Worten: "Passt auf euch auf."

Instagram / charlottewuerdig Sido und Charlotte Würdig

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig, Moderatorin

Ulrich Stamm / Future Image Sido beim Konzert im November 2019



