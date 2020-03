Für Mareike Lerch hagelte es in der siebten Folge von Germany's next Topmodel eine Menge Kritik. Zuerst legte sich die Berlinerin mit Starfotograf Yu Tsai an, danach geriet sie im Interviewteaching mit "taff"-Moderator Christian Düren in hitzige Diskussionen über ein freizügiges Bild auf ihrem Social-Media-Kanal. Der Medienprofi hatte das Model als schlechtes Vorbild betitelt. Jetzt rechnet Mareike ab und macht ihrem Ärger über das Interview im Netz Luft!

In ihrer Instagram-Story schreibt die Sängerin der Band Grossraum Indie Fresse: "Im echten Leben würde ich so ein oberflächliches und herabwürdigendes Interview schlicht nicht führen und würde es abbrechen." Die Episode sei sehr schwer für Mareike gewesen. Obwohl viele denken würden, sie sei ein sehr starker Mensch, sei sie manchmal auch sehr verletzlich.

"Ich möchte nur sagen: Auch wenn die Umstände es vielleicht nicht zulassen, bleib immer du selbst", richtet sich die Tattoo-Liebhaberin direkt an ihre Community. Man solle sich nicht in eine Ecke drängen lassen, wie sie es aufgrund der Show über sich habe ergehen lassen müssen.

Instagram / christiandueren Christian Düren, Moderator

Instagram / mareike.gntm2020.official Mareike Lerch, Kandidatin bei GNTM 2020

Instagram / internetxdoll Model Mareike Lerch



