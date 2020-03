In der Social-Media-Edition müssen die Germany's next Topmodel-Mädels in der siebten Episode der 15. Staffel ihr erstes Interview-Training absolvieren. Im Gespräch mit taff-Moderator Christian Düren sollen die Kandidatinnen ihre Persönlichkeit zeigen – doch das geht bei einigen der Models gewaltig schief. Der studierte Journalist lockt die Teilnehmerinnen dermaßen aus der Reserve, dass sogar Tränen fließen. Ihr allererstes Presse-Gespräch werden die meisten wohl in keiner guten Erinnerung behalten.

Besonders hart trifft es Mareike Lerch. Die Berlinerin postete auf ihrem Instagram-Account ein Bild, auf dem sie splitterfasernackt posiert, um ihren Fans ihre Körperbemalung zu zeigen. Christian hinterfragt deshalb vehement ihre Vorbildfunktion. "Ist dir klar, wie sowas sich auf Kunden auswirken kann?", fragt der Moderator und bringt Mareike tatsächlich ins Grübeln. Auch Mitstreiterin Johanna (21) bekommt ihr Fett weg. Als sie sich darüber beschwert, dass Christian sie nicht aussprechen lässt, betont er: "Wenn du der absolute Superstar bist, kannst du es dir leisten, zickig zu sein. Johanna kann das noch nicht." Sein Urteil: Johanna bekommt den Hashtag "Zicke" verpasst.

Nachwuchs-Model Lijana gibt sich im Interview besonders höflich. Das rettet sie allerdings nicht vor dem Urteil des Medienprofis: Er findet die junge Frau "#fake". Sarah Posch bricht nach ihrem Gespräch sogar in Tränen aus. Auf die Frage "Was ist spannend an dir?" hatte die Österreicherin so schnell keine Antwort. Ihr Hashtag "Keine Persönlichkeit".

Splash News Mareike am Set von GNTM 2020

KAT / MEGA "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Johanna im Dezember 2019 in Los Angeles

KAT / MEGA GNTM-Kandidatin Lijana am Set



