Ist das die harmonischste Germany's next Topmodel-Staffel aller Zeiten? Im vergangenen Jahr hingegen gab es unter Heidi Klums (46) "Meeedchen" Streit – und das nicht zu knapp. Besonders Siegerin Simi vergoss deswegen die eine oder andere Träne. 2020 blieb der große Zoff bisher aus. Stattdessen scheinen die Kandidatinnen ein eingespieltes Team zu sein. Trügt der Schein möglicherweise? Promiflash hat bei Curvy-Model Johanna (21) nachgehakt.

"Also allgemein verstehe ich mich eigentlich mit jedem gut", betonte die 20-Jährige im Interview mit Promiflash. Aber sie gab zu: Es habe auch Girls gegeben, mit denen sie in der Sendung weniger gut klargekommen ist. Während der Dreharbeiten sei das allerdings nicht wirklich ein Problem gewesen. "Man geht sich einfach aus dem Weg, jeder geht seinen Weg und solange jeder seine Bezugsperson hat, ist das auch vollkommen okay", erklärte Johanna weiter.

Mit ein paar ihrer einstigen Konkurrentinnen halte sie noch immer Kontakt – vor allem mit Pinar (22), da sie ganz ihrer Nähe wohne. "Mit Bianca (18) bin ich auch noch sehr gut – einfach, weil wir uns schon während der Staffel gut verstanden haben", verriet sie.

Instagram / johanna.gntm2020.official "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Johanna

Instagram / johanna.gntm2020.official GNTM-Kandidatin Johanna in Costa Rica

Instagram / johanna.gntm2020.official GNTM-Kandidatinnen Pinar und Johanna



