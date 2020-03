Justin Bieber (26) verkleinert seine Tour – und das offenbar wegen des Corona-Virus! Seine kanadischen und US-Fans durften sich bereits freuen: Am Valentinstag, an dem der 26-Jährige sein fünftes Studioalbum "Changes" veröffentlicht hatte, gingen gleichzeitig auch die Tickets für seine anstehende Stadion-Tournee in den Verkauf. Ab dem 14. Mai bis Ende September will der "Come Around Me"-Interpret in insgesamt 45 Mega-Locations spielen. Aber dazu wird es nicht wie geplant kommen: Etliche Konzerte wurden nun in kleinere Hallen verlegt!

Wie Variety jetzt berichtete, sollen sich die Tickets für die Konzertreihe bis jetzt nur sehr langsam verkaufen. Das liege vor allem daran, dass der Verkauf nur wenige Tage vor dem Ausbruch des neuartigen Corona-Virus in den USA startete. Das halte offenbar sehr viele beunruhigte Fans davon ab, sich ihr Idol im Sommer live anzuschauen. In insgesamt zehn Städten wurden die Musik-Spektakel daraufhin von Stadien in Arenen verlegt. Betroffen davon ist unter anderem Dallas in Texas: Vor der Änderung sollte Justin im AT&T-Stadion auftreten, in das 80.000 Menschen passen. Jetzt wird er im American Airlines Center spielen – dann vor nur noch 20.000 Musik-Begeisterten. Auch die Daten haben sich dadurch verändert.

Bislang gab es dazu noch kein offizielles Statement vom Team des Bühnenstars. Diejenigen, die schon eine Karte für die betreffenden Locations gekauft hatten, wurden darüber informiert, dass die Konzerte wegen "unvorhergesehenen Umständen" verlegt wurden. Die Sorge wegen des Virus ist auch in Übersee langsam allgegenwärtig. Mittlerweile wurde schon darüber spekuliert, dass das berühmte Coachella-Festival wegen der Infektionsgefahr ausfallen könnte.

Anzeige

Getty Images Justin Bieber beim "One Love Manchester"-Konzert

Anzeige

Getty Images Justin Bieber bei einem Konzert im Dezember 2016

Anzeige

Rachpoot / MEGA Justin Bieber im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de