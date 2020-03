Wurde auch Jennifer Aniston (51) ein Opfer von Harvey Weinstein (67)? Seit rund zwei Wochen sitzt der ehemalige Hollywood-Produzent wegen sexuellen Missbrauchs im Gefängnis. Wie lange er dort bleiben muss, steht noch nicht fest – dem 67-Jährigen droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 25 Jahren. Auch nach seinem Schuldspruch reißen die Schlagzeilen um den Ex-Film-Mogul nicht ab: Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, soll er angeblich die Friends-Darstellerin Jennifer sexuell belästigt haben!

Wie PageSix berichtet, habe die US-Illustrierte National Enquirer 2017 zu Weinsteins sexuellen Übergriffen recherchiert und dabei herausgefunden, dass auch Jen eines seiner Opfer gewesen sei. Als Weinstein damals von seiner Sprecherin über den Enthüllungsartikel in Kenntnis gesetzt wurde, soll er gedacht haben, dass die Anschuldigen von der Schauspielerin selbst gekommen waren. Daraufhin soll er seiner Sprecherin per E-Mail geschrieben haben: "Man sollte Jennifer Aniston umbringen." Jens Sprecherin wiederum dementierte einen sexuellen Übergriff von Weinstein: "Jennifer wurde nie von Harvey Weinstein belästigt oder genötigt. Er kam ihr niemals so nahe, dass er sie hätte anfassen können und sie war nie mit ihm allein."

Der E-Mail-Verlauf wurde nun aus Gerichtsunterlagen zu Weinsteins Fall ersichtlich. In den Dokumenten wird unter Berufung auf mehrere Personen geschildert, was damals genau passiert sein soll. So habe Weinstein die 51-Jährige im Jahr 2005 während der Dreharbeiten zu "Entgleist" am Rücken gepackt und ihr an den Po gefasst. Außerdem soll der Filmproduzent ihr immer wieder auf die Brust geschaut haben.

Getty Images Schauspielerin Jennifer Aniston

ActionPress/Adam Gray / SWNS Harvey Weinstein vor einem Gerichtsgebäude in New York

Kristin Callahan/ACE Pictures / SplashNews.com Schauspielerin Jennifer Aniston



