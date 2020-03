Stefanie Heinzmann (31) steckte in dem Dalmatiner-Kostüm bei The Masked Singer – kein leichtes Unterfangen für die Popsängerin! Am Dienstag ging die Verkleidungs-Gesangsshow wieder an den Start. Bereits in Staffel eins hatten die Kostüme der Kandidaten für Staunen gesorgt. Auch in diesem Jahr haben die Designer echte Meisterwerke geschaffen. Doch so schön die Kostümierungen auch sein mögen: Praktisch sind sie nicht. Steffi hat unter der Hundemaske kaum gesehen.

Auch wenn sich das Dalmatiner-Kostüm neben Drache, Hase oder Göttin deutlich flexibler gestaltet: Tragekomfort ist trotzdem etwas anderes! "Bei meinem Kostüm war das relativ einfach. Es gibt bestimmt Kostüme, bei denen das sehr, sehr viel schwerer ist durch das Gewicht. Ich konnte halt fast nichts sehen, vor allem dann nicht, wenn ich die Sonnenbrille auf hatte", erzählte Steffi bei der Pressekonferenz nach der Sendung im Beisein von Promiflash. Allerdings habe sich das Team hinter den Kulissen gut um sie gekümmert und ihr den Weg zur Bühne gewiesen. "Und es wurde sehr geguckt, dass jeder sein Bestes auch zeigen kann."

Neben dem minimalen Sichtfeld habe die 31-Jährige besonders eines eingeschränkt: die Art und Weise, wie sie das Mikro halten musste: "Ich als Sängerin habe natürlich eine gewisse Mikro-Technik. Man hat das Mikro so unterm Mund. Das würde ich niemals tun."

Anzeige

Robert Schmiegelt / Future Image / ActionPress Der "The Masked Singer"-Dalmatiner

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Der Drache bei "The Masked Singer"

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Stefanie Heinzmann bei "The Masked Singer" 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de