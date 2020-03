Mit Germany's next Topmodel wächst die Bekanntheit der Kandidatinnen von Folge zu Folge. 15 Mädchen sind aktuell noch im Rennen um den Titel und schnuppern auf dem Weg dorthin schon ein wenig Promi-Luft. Promiflash traf einige der Teilnehmerinnen bei der Premiere des Films "9 Tage wach" in Berlin – dort schritten sie über ihren allerersten roten Teppich. Doch wie sieht die Bekanntheit der Models eigentlich abseits solcher Events aus, und welche Girls werden am meisten auf der Straße erkannt? Promiflash hakte nach!

"Ich werde sehr oft angesprochen und dass Leute Fotos mit mir machen wollen, kommt häufig vor", freute sich Johanna (21). Die Curvy-Kandidatin der Staffel ist tatsächlich schon einigen Zuschauern ein Begriff. Anders sieht es da bei ihrer Kollegin Vivian aus. Die hübsche Münchnerin gestand im Interview: "Tatsächlich wurde ich noch gar nicht angesprochen, muss ich ehrlich sagen."

Die gelernte Visagistin konnte sich das nur so erklären: "Ich wurde bisher noch nicht so viel gezeigt, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass sich das bald ändern wird." Damit sollte Vivian recht behalten – in der Episode vom gestrigen Donnerstag bekam sie deutlich mehr Sendezeit.

KAT / MEGA "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Johanna im Dezember 2019 in Los Angeles

Instagram / vivian.gntm2020.official Vivian und Johanna, Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel" 2020

Instagram / vivian.gntm2020.official Vivian, GNTM-Kandidatin 2020



