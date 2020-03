Rafi Rachek (30) hat sich mit dem Coronavirus infiziert – das machte der Bachelor in Paradise-Star nach langem Hadern am heutigen Samstag via Social Media öffentlich. Obwohl der Influencer genauso gut hätte untertauchen können, habe er sich bewusst gegen das Versteckspiel und stattdessen für die Aufklärung seiner Follower entschieden. Genauso offen gibt der Bachelorette-Boy Promiflash nun nähere Details zu seiner Erkrankung preis!

Im exklusiven Gespräch mit Promiflash erklärt Rafi den Verlauf seiner gesundheitlichen Beschwerden: "Ich hatte nur am Anfang extreme Kopfschmerzen. Ich hatte noch nie in meinem Leben solche Kopfschmerzen – und seit vorgestern fing das an, dass ich Fieber bekommen habe, dass mir schwindlig wurde. Ich war desorientiert. Es war einfach heftig gewesen, da ich solche Beschwerden noch nie in meinem Leben gehabt habe", berichtet der 30-Jährige. Genau aufgrund dieser Anzeichen habe er dann schließlich auch damit gerechnet, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben.

Am Montag steht für den Reality-TV-Star ein dringendes Telefonat mit dem Gesundheitsamt an, um mögliche Kontaktpersonen zu identifizieren. Um seinen Freund Sam Dylan (29) muss aber keiner bangen: Die beiden haben sich seit Rafis letztem Urlaub noch gar nicht gesehen – somit kann sich der Partner des Netz-Stars nicht bei ihm angesteckt haben.

Wallocha,Stephan/ ActionPress "Bachelor in Paradise"-Kandidat Rafi Rachek

TVNOW Rafi Rachek, "Bachelor in Paradise"-Kandidat

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek



