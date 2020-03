Sophie Turner (24) sieht immer top gestyt aus. Egal, ob auf dem roten Teppich oder privat unterwegs: Die Schauspielerin zeigt sich stets modisch. Selbst die Kleinigkeiten, die sie an sich selbst eher ungern mag, lernte sie mit der Zeit zu akzeptieren. In ihrer bisherigen Karriere ist ihr jedoch ein Outfit bis heute extrem peinlich. Ausgerechnet ein Look, den sie auf der Hochzeit von Schauspielkollege Kit Harington (33) trug.

Als ihr das Foto mit dem knallroten Blazer in einem Interview mit der Elle gezeigt wird, hält sie sich vor Scham eine Hand vor die Augen. "Die beiden klassischen Kleider, die ich ausgesucht habe, kamen erst am Tag der Hochzeit an. Sie haben nicht gepasst", gibt die Game of Thrones-Darstellerin zu. "Ich hatte die Wahl zwischen den kniehohen Stiefeln und echt schönen High Heels", erzählt sie weiter. Damit sie nicht zu viel Bein zeigt, habe sie sich schlussendlich für die Stiefel entschieden. "Ich werde diesen Look auf ewig bereuen", ärgert sich die Britin.

Neben dem "Desaster", wie sie es nennt, gab es aber auch Outfits, an die sich Sophie gerne erinnert. Zu einem ihrer Lieblingslooks zählt der Jumpsuit, den sie bei der Met-Gala 2019 getragen hat. Passend zu ihrem Mann Joe Jonas (30) trug sie das enge Teil, das von oben bis unten mit schwarzen und bunten Pailletten geschmückt war.

Anzeige

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

Anzeige

Alberto E. Rodriguez / Getty Images Sophie Turner bei den Screen Actors Guild Awards 2017

Anzeige

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner bei der Met Gala 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de