Was für ein großzügiges Angebot! Rapper Sido (39) hat sich über seine erfolgreichen Jahre im Musik-Business eine riesige Fan-Base aufgebaut. In der neuen Sat.1-Show "United Voices" trat der "Mein Block"-Interpret am Freitagabend mit seinen Fans auf – und das gegen die Fan-Truppe von Gegner Sasha (48). Im Format wurde unter anderem auch Sidos wohl größter Fan vorgestellt: Nico Neunzig präsentiert sich selbst als Sido-Doppelgänger mit Maske, hat alle Alben und diverses Merch daheim – doch seine Fan-Liebe geht noch weiter, nämlich unter die Haut. Und bei diesem Vorhaben kriegt er jetzt Mega-Support von seinem großen Idol!

Denn Nico hat sich bereits einige von Sidos Tattoos auf seiner Haut nachstechen lassen. Er trägt unter anderem diverse Arm-Bildchen wie der Rapper und auch seinen Hals ziert eine Kopie von Sidos "Gold"-Tattoo. Der Musik-Liebhaber ist allerdings noch nicht fertig mit seinem Körper-Kunstwerk, wie er in der Show erklärte. Vom "schlechten Vorbild" höchstpersönlich bekommt er deswegen ein cooles Angebot: "Wenn du kein Geld haben solltest, und weitere meiner Tattoos nachstechen lassen willst, dann zahl ich dir die Tattoos von mir", versprach Sido. Dieses Angebot nahm Nico natürlich gerne an!

Sido selbst hat sogar den Namen seines Fans auf immer auf seiner Haut verewigt. Nico hat bei einem Sido-Quiz den zweiten Platz belegt – als Belohnung hat sich der "Bilder im Kopf"-Sänger den Namen des Supporters auf den Knöchel stechen lassen.

Anzeige

Instagram / shawnstein Sido, Rapper

Anzeige

ActionPress Sido im Dezember 2019

Anzeige

ActionPress Sido im Mai 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de