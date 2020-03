Mit dieser Wendung in der ersten Liveshow von Deutschland sucht den Superstar hat wohl niemand gerechnet. Am heutigen Abend durften nicht nur die Zuschauer für ihre Gesangslieblinge voten, sondern auch die Jury durfte mit ihren goldenen CDs den Kandidaten fünf Extra-Prozente fürs Voting bescheren. Doch Dieter Bohlen (66) wollte sich nicht so ganz an das eigentliche Prozedere halten – und überreichte seine Platte statt an einen Kandidaten an Moderator Alexander Klaws (36)!

Nachdem Ramon als letzter Teilnehmer des Abends den Song "Mandy" von Karel Gott (✝80) performt hatte, war eigentlich schon klar, dass Dieter ihm seine CD überreichen wird – schließlich brannte er in den Castings auch schon immer für die Stimme des Schmusesängers. Und tatsächlich stieg er nach dem Auftritt zu Ramon und Alex auf die Bühne hoch. Aber nur um dem Moderator die goldene Platte in die Hand zu drücken: "Ramon ist der allerletzte, der meine Prozente braucht. Ich gebe Alex meine fünf Prozent, weil ich finde, es ist das Schwerste, hier zum ersten Mal zu moderieren. Du warst so nervös. Aber Schnuckelhase, du hast das so gut gemacht", erklärte er.

Alex fühlte sich von dieser Geste selbstverständlich mehr als geschmeichelt – und zeigte sich außerdem verdattert. Schließlich war das so nicht geplant! Doch wie schon den ganzen Abend über zeigte sich das Castingshow-Urgestein gekonnt schlagfertig: "Das bekommt neben meinem Let's Dance-Pokal einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen."

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Ramon, DSDS-Kandidat 2020

Anzeige

Actionpress/ Wiese/face to face Dieter Bohlen und Alexander Klaws bei der ARD-Sendung "Beckmann", 2003

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de