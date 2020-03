Lijana wehrt sich gegen ihren Fake-Stempel! In der vergangenen Germany's next Topmodel-Episode wartete eine besondere Herausforderung auf die Nachwuchsmodels: Sie gaben ihre ersten Interviews – mit mäßigem Erfolg. Lijana trat "taff"-Moderator Christian Düren trotz seiner bohrenden Fragen strahlend entgegen. Positiv kam ihr Auftritt bei dem Medienprofi jedoch nicht an und er verpasste der Studentin wegen ihrer perfekt inszenierten Instagram-Bilder den Hashtag #fake. Gegenüber Promiflash reagierte sie nun auf diese Einschätzung!

"Christian hatte den Eindruck, dass ich fake bin durch mein Instagram – schon vor dem Interview, und war daher leider schon voreingenommen. Ich konnte ihn nicht vom Gegenteil überzeugen", meinte Lijana. Sie sei jedoch ein besonders emotionaler Mensch und erklärte: "Wenn ich mich freue, dann so richtig. Wenn ich traurig bin, bin ich sehr traurig. Und wenn ich was erreichen will, bin ich sehr ehrgeizig." Das sei eine Eigenschaft, die nicht der Norm entspreche – und alles, was anders sei, würden viele nicht echt finden, vermutete die Beauty.

Trotzdem muss die 23-Jährige sich nun auch auf Instagram der Kritik stellen. Dass einige User Christian zustimmen, würde sie jedoch in Ordnung finden. Einschüchtern lässt Lijana sich davon ohnehin nicht: "Ich bin mir auch sicher, dass ich einige davon vom Gegenteil überzeugen kann, wenn sie mich besser kennenlernen." Statt sich aber über die Hater aufzuregen, werde sie sich auch weiterhin auf ihre Supporter konzentrieren.

Anzeige

Instagram / lijana_ka GNTM-Kandidatin Lijana

Anzeige

Instagram / lijana_ka GNTM-Kandidatin Lijana, November 2018

Anzeige

Instagram / lijana_ka GNTM-Kandidatin Lijana in Ägypten



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de