Johannes Haller (32) ist zurück! Seit Wochen herrscht auf dem Social-Media-Account des Segelfans absolute Funkstille. Nachdem sich der Bachelorette-Boy und seine On-Off-Partnerin Yeliz Koc (26) Ende vergangenen Jahres getrennt hatten, gönnte er sich erstmal eine Auszeit in Südafrika – doch bei der nahm er seine Fans noch mit dem Handy mit. Zuletzt wusste niemand so recht, wo sich der Überlinger rumtreibt. Seine Ex gab allerdings Entwarnung, dass es ihm gut gehe. Nun meldete sich Johannes nach seinem Netz-Detox zurück!

Aus dem Nichts postete der TV-Star am Samstag ein Selfie in seinem Instagram-Feed, das ihn mit einer völlig neuen Frisur zeigt: Der 32-Jährige trägt jetzt eine Dauerwelle! In seiner Story nahm er seine Fans mit zum Friseur und erklärte auch, was es mit dem neuen Look auf sich hat: "Ich möchte jetzt vor allem im Sommer, wenn ich viel aufm Boot und im Wasser bin, da hält ja kein Produkt und die Haare hängen immer runter und das sieht doof aus. Und so kam ich überhaupt auf die Idee." Seine Haare seien übrigens nicht blondiert. Die Farbe habe etwas mit dem Ort zu tun, an dem er sich zuletzt so lange befunden habe: "Einfach nur von der Sonne, wo ich die letzten Wochen war."

Noch will Johannes also nicht verraten, wo er während seiner Web-Abstinenz gewesen ist. Der neue Look scheint aber vor allem einer gut zu gefallen: seiner Ex-Freundin Yeliz. Die kommentierte das Foto mit einem Frisur- und Flammen-Emoji. Schon bevor der Unternehmer untergetaucht war, hatte es Gerüchte gegeben, dass die beiden sich wieder einander annähern.

Anzeige

Instagram / johannes_haller "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer Johannes Haller

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Johannes Haller

Anzeige

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, Reality-Star



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de