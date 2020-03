Heidi Klum (46) macht das Beste aus ihrer derzeitigen Situation. Wie viele andere Menschen weltweit befindet sich auch die Modelmama aktuell in häuslicher Quarantäne. Der Grund: Verdacht auf eine Infizierung mit dem derzeit kursierenden Coronavirus. Zunächst hatte es so ausgesehen, als wäre es der Wahl-Amerikanerin nicht möglich, sich auf die Atemwegserkrankung testen zu lassen. Inzwischen konnten sich Heidi und Gatte Tom allerdings doch untersuchen lassen und warten aktuell auf ihr Ergebnis. In dieser Zeit vertreibt sich Heidi die Langeweile auf eine sicherlich besonders wohltuende Art.

Dass die Germany's next Topmodel-Chefin nicht allzu viel über ihre Familie preisgibt, dürfte kein Geheimnis mehr sein. Umso schöner ist es, dass Heidi genau in Zeiten der Krankheit – auch, wenn das Topmodel nicht mit dem Coronavirus infiziert wurde, fühlt es sich aktuell krank – liebevolle Augenblicke mit ihren Kindern mit der Öffentlichkeit teilt. In ihrer Instagram-Story zeigt sie sich beim Monopolyspielen mit ihrem Nachwuchs.

Scheint ganz so, als würden Sohnemann Johan (13) und Töchterchen Lou (10) aktuell eine große Hilfe für ihre Mama sein. Heidi lichtete die beiden beim Spülen vom Geschirr ab. Gatte Tom kann bei diesen Aktivitäten übrigens nicht dabei sein. Der Musiker kam erst kürzlich von seiner Tokio Hotel-Tour zurück. Um sich nicht gegenseitig zu gefährden, verbringt das Ehepaar die Zeit bis zu den Testergebnissen getrennt.

