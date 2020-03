Lottie Moss (22) will ihrer berühmten Schwester wohl doch nicht nacheifern! Gut 24 Jahre trennen die süße Blondine und ihre Supermodel-Sis Kate Moss (46). Während Letztere bereits seit den 90er Jahren zu den erfolgreichsten Laufsteg-Schönheiten der Welt gehört, schnupperte ihre kleine Schwester nun auch schon Catwalk-Luft und besuchte unzählige Fashion-Shows. Doch entgegen vieler Erwartungen will Lottie nicht in die großen Fußstapfen von Kate treten!

In einem Interview mit The Sunday Telegraph hat die 22-Jährige nun erklärt, sie wolle ihre Karriere über die Model-Branche hinaus ausweiten: "Ich habe meinen eigenen Weg – und Kate hat ihren. Ich liebe das Modeln, aber es gibt so viele andere Optionen!" Lottie erklärte weiter, sie würde gerne eine richtige Geschäftsfrau werden: "Ich möchte Musik machen, für Filme und das Fernsehen drehen, all diese Sachen!"

Schon in einem früheren Interview mit You hatte die Britin zugegeben, sich manchmal für ihren Job als Fotomodel sogar geschämt zu haben: "Wenn ich das anderen Menschen erzähle, reagieren sie komisch. Viele denken, dass du dumm und magersüchtig bist!" Diese Vorurteile seien jedoch nicht der Grund gewesen, weshalb sie sich vom Modeln distanziert habe.

Getty Images Lottie Moss bei einem Event in London, Oktober 2019

KCS Presse / MEGA Kate Moss im September 2019

Getty Images Lottie Moss bei der Tommynow-Fashion-Show



