Wie stellt Ruth Moschner (43) das bloß an? Auch in der zweiten Staffel von The Masked Singer sitzt die Moderatorin wieder im Rateteam und darf munter rätseln, welche Promis sich in den aufwendigen Kostümierungen verstecken. Vergangenes Jahr lag sie mit ihren Vermutungen so oft richtig, dass ihr mittlerweile sogar der Titel Rate-Queen anhaftet. Doch wie geht Ruth die ganze Sache an, wie kommt sie auf ihre Tipps?

Promiflash hat im Anschluss an die Auftaktshow mal bei der Münchnerin nachgehakt, worauf sie am ehesten achtet: Den Gesang, die Indizien oder doch die Statur eines Promis? "Es ist alles zusammen, tatsächlich", verriet Ruth daraufhin. "Es ist eine Mischung aus Intuition und Erfahrung." Sie habe im Laufe ihrer Karriere schon so viele VIPs interviewen dürfen und ihr seien so viele Lebensläufe bekannt, sodass sie sehr viele Informationen über einzelne Personen abrufen könne. Außerdem kenne sie viele Leute aus dem Fernsehen. "Also ich liebe es, mich mit Menschen zu beschäftigen", fasste sie zusammen.

Zusätzlich achte Ruth auf viele kleine Details. "Und klar, man schaut dann auch: 'Wie hoch sind die Schuhe? Matthias ist 1,80 Meter... wie hoch könnte der Kopf sein?'", lieferte sie einen Einblick in ihre üblichen Gedankengänge während einer "The Masked Singer"-Show. Das funktioniere aber nicht jedes Mal.

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Carolin Kebekus, Ruth Moschner und Rea Garvey bei "The Masked Singer" 2020

Christian Augustin/Getty Images Ruth Moschner, Mitglied im Rateteam bei "The Masked Singer"

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Carolin Kebekus, Ruth Moschner und Rea Garvey bei "The Masked Singer" 2020



