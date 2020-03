17 Jahre nach seinem eigenen Sieg steht Alexander Klaws (36) nun als Moderator bei Deutschland sucht den Superstar auf der Bühne! Damit tritt das Castingshow-Urgestein in die Fußstapfen von Oliver Geissen (50). Der beliebte Talkmaster hatte in den vergangenen fünf Jahren durch die Liveshows des Formats geführt – mal mit mehr, mal mit weniger begeisterten Reaktionen. Doch wie hat sich nun der Musical-Star an seinem ersten Abend als DSDS-Gastgeber geschlagen?

Mit einer lässigen Lederjacke betrat Alex am Samstagabend die Bühne und bewies direkt jede Menge Souveränität. Locker plauderte er mit den Juroren und Kandidaten und machte nebenbei allen Beteiligten Komplimente ohne Ende. Sogar ein paar freche Sprüche hatte er auf Lager. Als beispielsweise ein T-shirt nach Ricardo Rodrigues' Auftritt auf die Bühne flog, konterte er: "Ach, ich dachte, das ist ein Schlüppi!" Dieter Bohlen (66) war am Abend von der Leistung seines Schützlings dermaßen angetan, dass er ihm seine goldene Prozente-CD statt einem der Kandidaten überreichte.

Ein bisschen Nervosität war dem 36-Jährigen aber doch anzumerken. Das entging auch der strengen Twitter-Community nicht: "Klaws ist als Moderatorneuling sehr nervös und gestaltet den Abend bislang ziemlich unstrukturiert, aber das macht ihn für mich irgendwie so sympathisch", schrieb beispielsweise ein User. Was sagt ihr zu Alex' Moderation? Stimmt ab!

Getty Images Alexander Klaws, Sänger und Schauspieler

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Teilnehmer Ricardo

Getty Images Dieter Bohlen bei DSDS im April 2018



