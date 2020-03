Was sagt Tobias Wegener (26) zu den heißen Fotos seiner Ex Janine Pink (32)? Bei Promi Big Brother lernten sich die beiden Reality-TV-Sternchen kennen und lieben. Doch nach nur wenigen Wochen zerbrach ihre Beziehung wieder. Knapp ein halbes Jahr nach dem Liebes-Aus gibt es nun pikante Neuigkeiten von Janine: Sie ließ für das Männermagazin Playboy die Hüllen fallen – und das ist auch an ihrem Verflossenen nicht vorbeigegangen. Gegenüber Promiflash verriet Tobi, was er von dem Nackt-Shoot der einstigen Köln 50667-Darstellerin hält.

"Also sie hatte mir damals erzählt, als wir zusammen waren, dass sie da wirklich mal eine Anfrage bekommen hat vom Playboy. Sowas hatte ich da noch im Hinterkopf, aber, dass sie es jetzt gemacht hat, ist schön und freut mich für sie", erzählte er im Interview mit Promiflash. Die entsprechende Zeitschrift habe er sich aber nicht besorgt. "Die Fotos habe ich mir auch nicht direkt angeguckt, aber ja, ich kenne sie ja", witzelte der 26-Jährige und ergänzte: "Sie muss sich ja wohlfühlen und sie fühlt sich anscheinend ja auch wohl damit. Ist doch schön, wenn sie damit glücklich ist und sie es auf das Coverblatt geschafft hat, ist doch toll, hervorragend."

Auf die Meinung anderer Menschen scheint Janine allerdings nicht allzu viel zu geben: "Mir ist es generell egal, wie andere Leute darauf reagieren. Hauptsache, ich bin zufrieden", erklärte sie vor wenigen Wochen im Promiflash-Interview.

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener im Januar 2020 in Österreich

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink auf Fuerteventura

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, ehemaliger "Promi Big Brother"-Kandidat



