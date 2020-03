Romeo Beckham (17) ist ja so verliebt! Der Sprössling von David (44) und Victoria Beckham (45) machte vor wenigen Monaten seine erste große Liebe öffentlich – er ist in einer Beziehung mit dem Nachwuchsmodel Mia Regan. Die beiden haben bereits ihre erste Liebes-Reise hinter sich – die Teenage-Turteltauben waren gemeinsam in Paris. Jetzt gibt es neue Schnappschüsse der beiden – und dabei wirken sie verliebter denn je!

Romeo und Mia waren zusammen mit der Beckham-Familie am Wochenende bei einem privaten Fußball-Spiel im leeren MLS Stadium. Danach machten sich die beiden ohne die anderen auf den Nachhauseweg und wurden dabei von Paparazzi abgelichtet – in extrem inniger Pose. Denn die zwei lachten und scherzten nicht nur miteinander auf dem Bürgersteig, der Heranwachsende drückte seiner Liebsten sogar einen innigen Kuss auf die Stirn.

Bislang erfreuten sich die Fans der beiden an süßen Bussi-Bildern von Social Media. Romeo postete bislang mehrere Schnappschüsse, auf denen er von Mia einen Wangenkuss abgestaubt hat.

MEGA Mia Regan und Romeo Beckham

MEGA Mia Regan und Romeo Beckham

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und Mia Regan

