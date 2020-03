Der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat Rafi Rachek (30) befindet sich aktuell in häuslicher Quarantäne – er wurde vor wenigen Tagen positiv auf das Corona-Virus getestet. Vorab hatte er schon Symptome wie Husten, Kopfschmerzen und Orientierungslosigkeit, wie er gegenüber Promiflash vor Kurzem verriet. Nun muss er eruieren, mit welchen Bekannten er in den letzten Tagen in Kontakt war. Darunter war auch eine Freundin, die jüngst ins Big Brother-Haus gezogen ist.

Rafi ist nämlich nach wie vor gut mit seiner Bachelor in Paradise-Kollegin Jade Übach befreundet, die ist vor einer Woche in das Haus des großen Bruders eingezogen. Wie der gebürtige Kurde nun in seiner Instagram-Story bekannt gab, habe er die Blondine vor ihrem Einzug in die Fernseh-WG noch gesehen: "Ich mache mir natürlich Gedanken, ob da schon was passiert sein könnte, ich muss ihren Namen morgen auch bei der Behörde angeben." Darüber hinaus glaube Rafi aber, dass Jade vor dem BB-Antritt getestet wurde.

Dagegen ist Rafis Boyfriend Sam Dylan (29) sicher nicht von Rafi angesteckt worden. Der ehemalige Prince Charming-Flirter war nämlich lange Zeit im Urlaub und hat seinen Liebsten seitdem nicht mehr gesehen.

Anzeige

SAT.1 Jade Übach im "Big Brother"-Glashaus 2020

Anzeige

SAT.1 Jade Übach, 2020 bei "Big Brother"

Anzeige

Hauter,Katrin/ ActionPress Rafi Rachek und Sam Dylan bei der Premiere von Cirque du Soleil-Totem



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de