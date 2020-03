Seit Wochen hält die Corona-Epidemie die ganze Welt in Atem. Kaum ein Tag vergeht ohne einen neuen Fall oder eine neue Maßnahme gegen das Virus. Auch in Hollywood ist die neuartige Atemwegserkrankung bereits angekommen und hat Schauspiel-Legende Tom Hanks (63) infiziert. Ein Star spricht sich jetzt im Zuge dessen für ganz besondere Menschen aus: Grey's Anatomy-Darstellerin Ellen Pompeo (50) bedankt sich bei den medizinischen Helfern!

Via Instagram meldete sich die 50-Jährige nun bei ihren Fans mit einer wichtigen Message – einem Dankbarkeits-Post an alle Krankenschwestern, Ärzte und Pfleger. "Viele von uns haben das Privileg, in eine selbstauferlegte Quarantäne oder Isolation zu gehen, aber keiner von euch. Ihr müsst bei dieser Sache ganz vorne stehen", betonte sie in einem kurzen Video-Clip auf der Social-Media-Plattform. Sie schätze den Einsatz und die Aufopferung des medizinischen Personals in den Krankenhäusern sehr.

Stars wie Lady Gaga (33) oder Miley Cyrus (27) gehören zu denjenigen, die sich freiwillig in häusliche Quarantäne begeben haben. "Es ist im Moment zwar nicht für jeden das Einfachste, aber das Gesündeste, in häusliche Quarantäne zu gehen und nicht mit Menschen über 65 in Kontakt zu treten oder in großen Gruppen abzuhängen", appellierte beispielsweise Lady Gaga an ihre Fans.

