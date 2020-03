Das ist definitiv mal eine klare Ansage! Für Reality-TV-Darstellerin Carina Spack ist die aktuelle Situation wohl alles andere als leicht. Nicht nur, dass sie räumlich auf unbestimmte Zeit von ihrem Freund Serkan Yavuz (26) getrennt ist – ihr Liebster lebt aktuell auch noch mit Ex-Bachelor in Paradise-Flirt Jade Übach im Big Brother-Container unter einem Dach. Ursprünglich hatte Carina beteuert, nicht eifersüchtig zu sein – doch beweist dieses T-Shirt womöglich etwas anderes?

Beim Erkunden von Carinas Instagram-Feed stießen die Fans vor wenigen Stunden auf ein ziemlich vielsagendes Bild: Auf einem Schnappschuss trägt die Blondine ein Oberteil mit einer ganz klaren Message. "Serkan is my Girl" ist auf dem T-Shirt zu lesen. Außerdem heißt es in ihrem Kommentar zu dem Foto: "Serkan weiß, wo er hingehört, da bin ich mir ganz sicher." Während unter anderem Promi Big Brother-Siegerin Janine Pink (32) den Post mit einem Herz-Emoji kommentierte, sind andere User von Carinas Outfit nicht sonderlich begeistert.

In den Kommentaren unter dem Beitrag wird hitzig diskutiert. Denn dass Carina Serkan als "mein Mädchen" bezeichnet, kommt nicht bei jedem gut an. "Wie seine Eier einfach mit diesem T-Shirt abgeschnitten werden", hält ein Follower fest. Andere hingegen feiern den Look und verstehen den Post als Anspielung auf einen legendären YouTube-Clip, der vor vielen Jahren im Netz die Runde machte. "Serkan is my Girl" ist nämlich ein Song, der wie aus dem Nichts viral ging.

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack, März 2020

Instagram / carina_spack Carina Spack, Reality-TV-Star

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack, Dezember 2019



