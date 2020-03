Diese Aussage macht Sam Dylan (29) richtig wütend! Seitdem Carina Spacks Freund Serkan Yavuz (26) ins Big Brother-Haus eingezogen ist, streitet sich die Blondine heftig mit ihrem Ex-Bachelor in Paradise-Kollegen Rafi Rachek (30). Dieser hatte sich gewünscht, dass der Regensburger sich im TV-Container neu verlieben würde. Infolgedessen hatte auch Carina gegen Rafi geschossen und sich über seine Corona-Krankheit lustig gemacht. Genau das findet dessen Freund Sam überhaupt nicht lustig. Er verrät Promiflash: Die Aktion sei einfach nur ekelhaft.

"Was für ein Mensch muss man sein, dass man sich in diesen Zeiten über Corona lustig macht?", fragt sich der einstige Prince Charming-Teilnehmer im Gespräch mit Promiflash. Er findet, dass die TV-Bekanntheit mit ihrem Witz auf Kosten seines Liebsten ihr wahres Gesicht gezeigt habe: "Nämlich ekelhaft, egoistisch, und völlig abgehoben!" Carina lebe in ihrer Social-Media-Fake-Welt und habe keine Ahnung, worauf es im echten Leben ankomme.

Während Sam sich für seinen Liebsten einsetzt, muss dieser seine Krankheit gerade in häuslicher Quarantäne absitzen. "Ich darf erst mal überhaupt nicht raus aus der Wohnung und man hat mir auch ein sogenanntes Tagebuch zugeschickt. Jeden Tag muss ich also aufschreiben, welche Symptome ich habe", verriet der Patient kürzlich in seiner Instagram-Story. Den Umständen entsprechend gehe es ihm aber gut.

Beauty2Go-Lounge by Juvéderm Serkan Yavuz und Carina Spack bei der Beauty2Go-Lounge by Juvéderm

TVNOW Sam Dylan, TV-Darsteller

Instagram / rafiedlind Rafi Rachek, Ex-Bachelorette-Kandidat



