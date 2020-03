Spielt Till Adam den Zuschauern von Temptation Island und seiner Freundin Hanna Annika nur etwas vor? Schon während der ersten Folge der Liebesprüf-Show leistete sich der ehemalige Love Island-Flirterich einige Fehltritte. So landete er plötzlich mit Single-Lady Kim Schmidt im Bett. Nachdem er sich aber hatte übergeben müssen, nahm die Temptation-Verführerin Reißaus. Das Ende vom Lied: Zwischen den beiden lief nichts. Trotzdem bereute Till sein Verhalten im Nachhinein sehr und weinte im Interview Krokodilstränen – aber ob man ihm die wirklich abkaufen kann?

Promiflash hakt bei einer nach, die die Situation durch ihre eigenen Erfahrungen in Staffel eins bestens einschätzen kann. Christina Dimitriou hatte im Jahr 2019 ihre Beziehung mit Salvatore Vassallo auf die Probe stellen lassen. Auch ihr damaliger Freund hatte es mit dem Fremdflirten ziemlich locker genommen. Kauft sie Till seine Tränen ab? "Ich weiß es, ehrlich gesagt, nicht. Heutzutage kann man die Menschen nicht mehr so gut einschätzen, viele sind echt fake geworden", gibt sich die Blondine unentschlossen. Der Tränen-Moment an sich habe auf sie allerdings schon ehrlich gewirkt, verziehen hätte Christina Till die Aktion an Hannas Stelle aber nicht.

Immerhin glaubt die Reality-Lady, dass sehr wohl etwas zwischen dem Hottie und Single-Dame Kim gelaufen wäre, hätte Till sich nicht übergeben müssen. "Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, was die da unter der Decke gemacht haben", graut es Christina.

