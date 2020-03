Es war wieder einmal soweit – in Hollywood wurden die schlechtesten Filme des vergangenen Jahres ausgezeichnet. Nachdem vor einem Monat bereits die Meisterwerke und Filmschaffenden der Branche bei den Oscars prämiert wurden, folgte nun die Verleihung der Goldenen Himbeere. Das Gegenstück der glamourösen Academy Awards fand am Montagabend zum 40. Mal statt. Das sind die Gewinner oder besser die Verlierer der "Schmähveranstaltung"!

Wegen der Corona-Krise fand das Spott-Event in diesem Jahr in einem anderen Rahmen statt: Der Organisator der "Anti-Oscars" gab die Preisträger auf YouTube bekannt. Unangefochtener Abräumer des Abends war die Realverfilmung des Musical-Klassikers "Cats"! Neunmal waren die singenden Katzen für eine Auszeichnung nominiert und in sechs Kategorien gewannen sie. So bekamen sie unter anderem den Preis für den "Schlechtesten Film", Tom Hooper (47) wurde als "Schlechtester Regisseur" ausgezeichnet und James Corden (41) und Rebel Wilson (40) gingen als "Schlechteste Nebendarsteller" aus der Veranstaltung hervor.

Zu den anderen Siegern der Witz-Show konnten sich auch John Travolta (66) und Hilary Duff (32) als schlechteste Hauptdarsteller zählen. Als schlimmste Fortsetzung wurde "Rambo: Last Blood" ausgewählt. Nur über den Rehabilitierungs-Award konnte sich ein Schauspieler wirklich freuen: Eddie Murphy (58) bekam ihn für "Dolemite is my Name".

Getty Images James Corden und Rebel Wilson präsentieren einen Award bei den Oscars in Hollywood im Februar 2020

Getty Images Tom Hooper bei dem "Cats"-Fotoaufruf in London im Dezember 2019

Getty Images Eddie Murphy bei der "Dolemite is my Name"-Premiere in Westwood im September 2019

