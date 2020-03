Endlich wieder ein neues Babybauch-Update von Sarah Harrison (28)! Gemeinsam mit ihrem Mann Dominic Harrison (28) erwartet die YouTuberin derzeit ihr zweites Kind – und damit bekommt Töchterchen Mia Rose (2) eine kleine Schwester! Regelmäßig versorgt Sarah ihre Fans mit neuen Eindrücken zu ihrer Schwangerschaft. Sogar im gemeinsamen Dubai-Urlaub mit der Familie denkt die Beauty an ihre Follower: Sarah bezaubert jetzt mit einem niegelnagelneuen Bauch-Schnappschuss!

Genau genommen bekommen die Fans nicht nur die Körpermitte der werdenden Mama zu sehen – sondern auch den Waschbrettbauch des stolzen Papas: Via Instagram teilte Dominic jetzt ein Selfie mit seiner Frau am Strand, auf dem die leicht bekleideten Bodys der beiden zu sehen sind. Absoluter Hingucker ist natürlich Sarahs kugelrunder Babybauch, der inzwischen absolut nicht mehr zu übersehen ist! Kein Wunder: Die künftige Zweifach-Mama befindet sich immerhin schon in der 20. Schwangerschaftswoche. "Durch dick und dünn", witzelte Domi in der Bildunterschrift.

Heute ist bereits der letzte Tag des Dubai-Abenteuers der Harrisons. "Dann reisen wir auch zurück nach Deutschland, um bei unserer Familie zu sein", berichtete Sarah auf ihrem Kanal und fügte hinzu: "Es ist gerade keine leichte Zeit für uns alle, dennoch sollten wir gerade das Positive nicht aus den Augen verlieren und versuchen, das Beste daraus zu machen." Aus diesem Grund habe sie sich auch dazu entschieden, ihre Follower nicht noch zusätzlich mit Statements zum aktuell wütenden Coronavirus zu verunsichern – sondern stattdessen lieber "positive Vibes" zu verbreiten.

Instagram / dominic.harrison.official Dominic und Sarah Harrison im Dubai-Urlaub 2020

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison in Dubai, März 2020

Instagram / sarah.harrison.official Mia Rose und Sarah Harrison in Dubai



