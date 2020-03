Heute läuft schon die zweite Folge der neuen Staffel von dem beliebten TV-Musik-Wettbewerb The Masked Singer! Nachdem letzte Woche Stefanie Heinzmann (31) in ihrem Dalmatiner-Kostüm demaskiert wurde, geht das große Promi-Raten nun weiter. Nach dem Auftritt von der Göttin kamen die Fans auf die wildesten Theorien – so ist zum Beispiel bei den Umfragen Barbara Schöneberger (46) ganz weit oben. Promiflash liefert hier drei Hinweise, warum es sich um eine andere VIP-Lady handeln könnte.

Es könnte sich hinter dem goldenen Prunk-Kostüm tatsächlich viel mehr um die Schauspielerin Andrea Sawatzki (57) handeln. So deuten drei Hinweise eindeutig auf die deutsche TV- und Film-Ikone hin. Zum Beispiel das Plüsch-Schweinchen: Andrea wurde 1995 mit dem Fernseh-Dreiteiler "Das Schwein – Eine deutsche Karriere" bekannt. Als Nächstes der Brunnen: Eine der bekanntesten Rollen der Charakter-Darstellerin war die böse Stiefmutter in "Brüderchen und Schwesterchen", wo sie alle Brunnen im Land verzaubert hat.

Der letzte Hinweis, der für Andrea spricht, ist ihr Kostüm: Einer ihrer ersten Kinofilme heißt "Ein göttlicher Job" aus dem Jahr 1998. Jetzt seid ihr gefragt: Glaubt ihr auch, dass es sich bei der Göttin um die gebürtige Schlehdorferin handelt? Stimmt am Ende des Artikels ab.

Getty Images Andrea Sawatzki, Schauspielerin

ProSieben / Willi Weber Die Göttin bei "The Masked Singer"

Getty Images Andrea Sawatzki, Schauspielerin



