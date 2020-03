Er schwelgt aktuell im absoluten Familien-Glück! Im November vergangenen Jahres konnten Thaddäus Meilinger (38) und seine Ehefrau Fritzi ihr zweites gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen. Seitdem ist der GZSZ-Star in die Rolle des Vollzeit-Papis geschlüpft und genießt seine Elternzeit in vollen Zügen. In einem Interview erzählt Thaddäus jetzt, was er in den vergangenen Monaten alles gemacht hat – und das ist wirklich einiges!

Im Gespräch mit RTL plaudert der 38-Jährige aus dem Vater-Nähkästchen und packt aus, wie seine Elternzeit bisher so aussah. "Ich habe das wörtlich genommen und versucht, hauptsächlich Elternteil zu sein. Das bedeutet natürlich auch, neben dem Vatersein mal Zeit ohne Kinder zu verbringen: Ehemann, Enkel, Freund und Hausmann zu sein", erzählt der Serien-Darsteller offen. Fast drei Monate lang war Thaddäus nicht mehr am Set – und so langsam vermisse er auch seinen Job, sagt er.

"Da ich aber sehr konsequent sein kann, habe ich mich voll und ganz darauf konzentriert, zu Hause zu sein und jetzt freue ich mich, demnächst alle wiederzusehen", gibt der Familienvater weiter preis. Er sei aber überzeugt, dass solche Pausen seiner Serienfigur Felix Lehmann guttun würden.

Instagram / thaddaeusmeilinger Thaddäus Meilinger mit seinem jüngsten Sohn

SplashNews.com Iris Mareike Steen, Chryssanthi Kavazi, Eva Mona Rodekirchen und Thaddäus Meilinger, GZSZ-Stars

Instagram / thaddaeusmeilinger Thaddäus Meilinger, GZSZ-Darsteller



