Bei Bibi Claßen (27) geht es langsam so richtig rund! Aktuell erwartet die YouTuberin und Mama eines Sohnes ihr zweites gemeinsames Kind mit ihrem Mann Julian Claßen (26): Ihr Erstgeborener Lio (1) kann sich bald über eine kleine Schwester freuen! Momentan befindet sich die werdende Mutter bereits in der 39. Schwangerschaftswoche. Die Ankunft ihres Töchterchens kann sie dabei kaum noch erwarten!

In ihrer Instagram-Story postete die 27-Jährige eine besonders süße Aufnahme, die sie mit ihrem Partner zeigt: Das Video portraitiert Julian und Bibi kuschelnd bei Nacht in ihrem Heim: "Jetzt haben wir uns noch etwas in unseren Garten gesetzt und darüber geredet und nachgedacht, wie es wohl sein wird, bald zu viert zu sein", träumte die Hochschwangere in dem Kommentar schon von ihrer bald vierköpfigen Familie.

In einer weiteren Zeile demonstrierte Bibi auch, wie sehr sie ihre heranwachsende Tochter schon liebt: "Wir warten auf dich, Emily", schrieb die Influencerin – wobei sie die letzten drei Buchstaben des Baby-Namens pink hervorhob. Das Resultat war "ily", was eine Abkürzung für "I Love you", also "Ich liebe dich", darstellt. Bleibt abzuwarten, wann sie ihre Jüngste endlich in den Armen halten wird.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi, Julian und Lio Claßen

Instagram / bibisbeautypalace Bibi und Julian Claßen im März 2020

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen im März 2020



