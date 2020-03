Familie und Freunde haben letzte Woche Abschied von Caroline Flack (✝40) genommen. Die britische Moderatorin war Anfang Februar leblos in ihrer Wohnung in London aufgefunden worden. Mittlerweile wurde bestätigt, dass sich die Britin dort erhängt hat. Auf einer emotionalen Trauerfeier sagten die Angehörigen der Brünetten am vergangenen Dienstag Lebewohl. Dafür dankt die Mutter von Caroline ihnen jetzt aus tiefstem Herzen.

Christine Flack, die Mutter der Verstorbenen Love Island-Moderatorin, hat von den bewegendsten Momenten der Beisetzung berichtet, die in Carolines Heimatort Norfolk stattfand. "Es wurden Erinnerungen ausgetauscht, es wurde gelacht und vor allem geweint, während wir uns gemeinsam an Caroline erinnert haben und an all die Freude, die sie in unser Leben gebracht hat", offenbarte sie gegenüber der Eastern Daily Press. Außerdem sei es ihr wichtig, den 200 Freunden ihrer Tochter Dank auszusprechen. Die waren von überall her angereist, um an dem besonderen Tag teilnehmen zu können und haben den Abend damit unvergesslich gemacht: Lucie Jones performte den Song "She used to be mine" live und Sängerin Ciara (34) ließ es sich nicht nehmen, ihrer engen Freundin den Song "The Sulking Room" zu widmen.

Nach der berührenden Feier teilte Carolines Freund Lewis Burton (27) emotionale Worte auf seinem Instagram-Account. "Ich liebe und vermisse dich so sehr [...] Ich wünschte, ich könnte dich küssen und umarmen und dir sagen, dass alles gut wird. Ich bin so dankbar, dich kennen gelernt zu haben und ich möchte dich einfach nur stolz machen", verabschiedete der 27-Jährige sich rührend.

Getty Images Caroline Flack 2015 in London

Mirrorpix / MEGA Caroline Flack im Dezember 2019

Instagram / carolineflack Lewis Burton und Caroline Flack

Frage Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de