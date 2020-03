Caroline Flacks (✝40) Buch bekommt eine Neuauflage! Die ehemalige Love Island-Moderatorin war Mitte Februar ums Leben gekommen: Sie hatte in ihrer Londoner Wohnung Suizid begangen. Klar war, dass es der Blondine schon in den Monaten zuvor seelisch nicht gut gegangen war. Über ihre Gefühle und Gedanken hatte sie schon vor einigen Jahren in ihren Memoiren geschrieben. Und genau dieses Werk wird nun noch mal veröffentlicht!

2015 hatte sie ihre Autobiografie unter dem Namen "Storm in a C Cup" herausgebracht und darin über ihre Karriere und ihr Privatleben erzählt. Die Einnahmen der neuen Auflage werden nach Angaben von Daily Mail in Carolines Nachlass fließen. "Es ist üblich, dass Bücher aufgrund der erhöhten Nachfrage nach dem Tod eines Autors nachgedruckt werden", erklärte der Verlag Simon & Schuster. Nach dem Tod des TV-Gesichts waren die Verkaufszahlen in die Höhe geschossen.

Tatsächlich hatte Caroline vor ihrem Tod noch an einem zweiten Buch gearbeitet, wie ein Insider offenbart hatte. Darin sollte es sich teils um ihr Leben und teils ums Thema Selbsthilfe drehen. "Sie möchte über die Probleme sprechen, auf die sie gestoßen ist, und darüber, wie sie sie überwunden hat. Sie hofft, anderen helfen zu können, die vielleicht ähnliche Schwierigkeiten durchmachen", hatte die Quelle geschildert.

Instagram / carolineflack Caroline Flack im Juli 2019

Getty Images Caroline Flack im März 2009

Getty Images Caroline Flack 2015 in London



