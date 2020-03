Tolle Neuigkeiten von Beverley Mitchell (39)! Die Eine himmlische Familie-Schauspielerin hat bereits zwei süße Kinder mit ihrem Ehemann: Ihrer Tochter Kenzie und ihrem Sohn Hutton wollte die Blondine 2018 zwei weitere Geschwisterchen schenken. Doch damals ist Beverley ein schlimmer Schicksalsschlag widerfahren: Sie hat ihre Zwillinge im Mutterleib verloren. Für die Entertainerin eine harte Zeit. Nun hat die Beauty aber fantastische News zu verkünden. Die 39-Jährige ist wieder schwanger!

"Wir haben endlich das Gold am Ende des Regenbogens erreicht. Wir sind schwanger mit unserem Regenbogen-Baby", freute sich Beverley auf ihrem Instagram-Account. Dazu hielt die baldige Dreifach-Mami freudig strahlend einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera. "Der Weg bis dahin war nicht immer einfach, aber das war es wert", offenbarte sie weiter.

Die harte Zeit nach ihrer Fehlgeburt hat Beverley dank des Supports ihrer Familie gut verarbeitet. Unter anderem bekam sie dabei auch Unterstützung von Jessica Biel (38), die ihr wieder auf die Beine half: "Jessica war die ganze Zeit da und hat sich während der Zeit der Fehlgeburt immer wieder nach mir erkundigt. […] Ich bin so froh über ihre Freundschaft und dass sie so eine verdammt großartige Powerfrau ist", offenbarte Beverly damals gegenüber Us Weekly.

Getty Images Beverley Mitchell mit ihrem Ehemann Michael Cameron und ihren gemeinsamen Kindern

Getty Images Beverly Mitchell, Schauspielerin

Getty Images Jessica Biel, Schauspielerin



