Ignoranz oder Galgenhumor? Trotz der großen Corona-Gefahr plant Sänger Liam Gallagher (47) offenbar, in Italien zu heiraten! Im vergangenen Herbst hat sich der Britpop-Star mit der Musikmanagerin Debbie Gwyther verlobt. Die beiden sollen seit mehreren Jahren bereits ein Paar ein. Die Hochzeit hat der Rüpel-Sänger für den Sommer in Italien angedacht. Trotz der globalen Gesundheitskrise will Liam seine Pläne nicht ändern, wie er jetzt seinen Fans berichtet.

Auf Twitter wurde der ehemalige Oasis-Frontmann von einem Fan gefragt, ob der Covid-19-Erreger die Hochzeitsfeierlichkeiten mit Debbie beeinflussen würde. "So einfach kommt sie mir nicht davon", konterte der Sänger direkt. Und auch als ein weiterer Nutzer interessiert fragte, wie die Hochzeitspläne denn vorangingen, antwortete der 47-Jährige: "Alles gut." Es macht den Anschein, als würde Liam weiterhin die Hochzeit stattfinden lassen wollen.

Trotz hartnäckiger Pläne spürt aber auch Liam die Auswirkungen des Coronavirus. Mehrere seiner Konzerte mussten abgesagt werden, darunter in Abu Dhabi und in Österreich. "Ich bin am Boden zerstört, dass ich die zwei Gigs absagen musste. Aber wie ihr wisst, Sicherheit geht vor. Drückt die Daumen, dass wir bald ein Gegenmittel haben", schrieb er dazu in einem Post.

Getty Images Liam Gallagher auf dem Lollapalooza Buenos Aires

Instagram / zeb0rah Liam Gallagher und Debbie Gwyther

Getty Images Musiker Liam Gallagher



