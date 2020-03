Queen Elizabeth II. (93) geht noch immer ihren royalen Pflichten nach! Das neuartige Coronavirus, das sich derzeit auf der ganzen Welt ausbreitet, hat auch Auswirkungen auf das britische Königshaus. So hatte der Buckingham Palace am Dienstag bekannt gegeben, dass sich die Queen zum Schutz vor der Atemwegserkrankung ab Donnerstag auf ihren Wohnsitz Windsor Castle zurückziehen wird. Doch bevor es in Quarantäne geht, nahm das Oberhaupt noch letzte Termine wahr.

Am Mittwoch empfing die Queen im Buckingham Palace Kapitän Angus Essenhigh, den neuen Kommandeur des Kriegsschiffs HMS Queen Elizabeth der Königlichen Marine, und seinen Vorgänger, Befehlshaber Steven Moorhouse, wie People berichtet. Doch auch hier wurden Vorsichtsmaßnahmen getroffen: Die Gäste verbeugten sich vor der 93-Jährigen, verzichteten allerdings auf ein Händeschütteln. Und auch die Stühle, auf denen sie Platz nahmen, standen in einigem Abstand voneinander entfernt.

Doch das ist an diesem Tag nicht der einzige Punkt in ihrem Terminkalender. Im Anschluss hat die Queen auch noch ein Treffen mit dem britischen Premierminister Boris Johnson (55) absolviert. Danach wird sie sich voraussichtlich bis zum Ende der Ostertage zurückziehen.

Getty Images Queen Elizabeth II. mit Befehlshaber Steven Moorhouse und Kapitän Angus Essenhigh

James Whatling / MEGA Queen Elizabeth II. im März 2020

Getty Images Boris Johnson und Queen Elizabeth II. im königlichen Audienzzimmer, im Juli 2019



