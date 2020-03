Für diesen Promi ist der Traum vom goldenen Cupcake zerplatzt! Bei Das große Promibacken stehen in diesem Jahr nicht nur drei Kandidaten im Finale. Nachdem Raphaël Vogt (44), Angelina Heger (28), Rebecca Mir (28) und Ross Antony (45) in der vergangenen Folge die Jury allesamt mit ihren zuckersüßen Kreationen umhauten, dürfen nun alle vier im heutigen großen Finale ihr Können am Backblech unter Beweis stellen. Doch ein TV-Star musste die Backschürze schon nach der zweiten Aufgabe an den Nagel hängen!

In der ersten Aufgabe mussten die Finalisten ihr Fingerspitzengefühl unter Beweis stellen: sie mussten eine Baiser-Torte zaubern. Während Rebecca, Raphaël und Angelina ein perfekt stabiles Tortenkunstwerk auf den Präsentierteller zauberten, hatte Ross mit seinem Meisterstück zu kämpfen. Er wollte aus der Eiermasse einen Schwan basteln – doch das Schaumgebäck wollte nicht stehen und fiel zusammen. Dafür gabs Kritik von der Jury! Die von den Promibäckern gefürchtete technische Prüfung war endlich eine Brandteig-Challenge – gefüllte "Nonnen"-Windbeutel standen auf dem Rezept. Vor allem mit der Schokoladen-Verzierung hatte Angelina so ihre Schwierigkeiten, Raphaël und Ross konnten keine Standfestigkeit in die Creme bringen. Doch wen kosteten die Patzer nun das Finale? Nachdem Ross in beiden Challenges schlecht abschnitt, musste er den Contest verlassen. Beim emotionalen Abschied bedankte sich der Musiker – und hatte sogar ein paar Tränchen in den Augen.

Für die anderen drei Finalisten steht noch die finale große Aufgabe an – eine ganz besondere Torte. Der Gewinner kann nicht nur den goldenen Cupcake als Sieger-Pokal mitnehmen – sondern auch die Siegprämie von 10.000 Euro an ein soziales Projekt spenden.

